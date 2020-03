Tötungsdelikt in Holzgerlingen: Tatverdächtiger festgenommen

Nach Fund von drei Leichen im Kreis Böblingen Tötungsdelikt in Holzgerlingen: Tatverdächtiger festgenommen

In einem Wohnhaus in Holzgerlingen (Kreis Böblingen) sind am Mittwoch drei Leichen entdeckt worden. Sie wurden Opfer einer Gewalttat. Nun ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden.