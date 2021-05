per Mail teilen

Die einsame Zeit des Holzgerlinger Schwans Hänsel Junior ist vorbei. Eine Schwanendame aus dem Ostalbkreis wurde erfolgreich verkuppelt. Zuvor hatte die Stadt per Anzeige gesucht.

Das Holzgerlinger Schwanenpaar ist perfekt: Über eine Stellenanzeige fand die Stadt eine geeignete Partnerin. SWR

Der Schwan Hänsel Junior zieht seit Samstag in Holzgerlingen (Kreis Böblingen) nicht mehr alleine durch seinen Burggraben. Nach einer dreiwöchigen Suche und Hilfsangeboten unter anderen sogar aus Köln oder Hamburg wurde eine Partnerin gefunden, so Valerie Nußbaum von der Stadt Holzgerlingen. Die Wahl fiel auf eine einjährige Schwanendame aus dem Ostalbkreis, die bei der Ankunft am Samstag auf den Namen Gretel getauft wurde.

Das frische Schwanen-Pärchen versteht sich prächtig

Die Sorge, dass sich die Schwanendame nicht mit dem Männchen verstehen könnte, verflog schnell. Schon nach wenigen Momenten näherten sich die Tiere einander an. Nun ziehen sie im Graben um die Burg Kalteneck in Holzgerlingen gemeinsam ihre Kreise. Sie scheinen dabei recht glücklich zu sein, so der Holzgerlinger Hauptamtsleiter Jan Stäbler.

Kuriose Stellenanzeige der Stadt Holzgerlingen mit großer Resonanz

Um eine geeignete Schwanendame zu finden, wählte die Stadtverwaltung einen außergewöhnlichen Weg: eine liebevoll gestaltete Stellenanzeige im Amtsblatt. Daran hieß es: "Die Stadtverwaltung Holzgerlingen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Schwan (m/w/i) in Vollzeit (24/7)". Geboten wurde eine Eheschließung in der Burg, eine gemütliche Unterkunft mit Pool und größzügigem Burggarten, täglich zwei warme Mahlzeiten und lebenslange Pflege. Die Stellenanzeige verbreitete sich über soziale Netzwerke und verschiedene Medien deutschlandweit - und führte letztlich zu einem Happy End.