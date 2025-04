per Mail teilen

In Holzgerlingen (Kreis Böblingen) hat in der Nacht auf Montag ein Auslieferungszentrum der Automarke Tesla gebrannt. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind zwölf Autos der Marke Tesla in einem Auslieferungszentrum des Autoherstellers in Holzgerlingen (Kreis Böblingen) ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, haben Anwohner kurz vor 2 Uhr Feuer im Außenbereich wahrgenommen und gemeldet.

Die Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge und ein benachbartes Gebäude konnte verhindert werden.

Brandursache in Holzgerlingen noch unklar

Der Schaden werde auf rund eine halbe Million Euro geschätzt. Der Grund für das Feuer ist ersten Ermittlungen zufolge noch völlig unklar. Die Polizei schließt eine vorsätzliche Brandstiftung aber nicht aus - ebenso wenig wie einen technischen Defekt. Man ermittle in alle Richtungen, sagte ein Polizei-Sprecher dem SWR.

Das Auslieferungszentrum im Holzgerlinger Gewerbegebiet Buch/Sol besteht seit 2022 und ist das größte des Herstellers in Europa. In der letzten Zeit hatte es bundesweit wiederholt Brandanschläge auf Tesla-Fahrzeuge gegeben. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg habe es bisher aber keine Fälle von brennenden Teslas gegeben.