Überlebende Inge Auerbacher erinnert im Bundestag an eine grauenhafte Zeit

Beim Holocaust-Gedenktag hat die Überlebende Inge Auerbacher, die ihre Kindheit in Jebenhausen bei Göppingen verbrachte, im Bundestag die Grauen dieser Zeit sichtbar gemacht.

„Liebe Ruth, ich bin hier in Berlin, um dich zu besuchen!“ Mit tränenerstickter Stimme erinnerte die Göppinger Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher in der Gedenkstunde des Bundestages an ihre von den Nationalsozialisten in Auschwitz ermordete Berliner Freundin. Die beiden Mädchen hatten sich im Konzentrationslager Theresienstadt kennengelernt und einander versprochen, sich zu besuchen – „wenn alles vorbei ist“.

Minutenlanger Beifall im Bundestag für Inge Auerbacher

Inge Auerbacher, geboren im badischen Kippenheim und aufgewachsen im württembergischen Göppingen überlebte. Ihre Freundin Ruth Abraham nicht. Am Ende ihrer Rede erhob sich der Bundestag zu minutenlangem Beifall.

Die heute 87-jährige Inge Auerbacher war auf Einladung des Deutschen Bundesstages aus New York nach Berlin angereist, um am Holocaust-Gedenktag an die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern. Nach der Befreiung des KZs Theresienstadt am Ende des Zweiten Weltkriegs durch sowjetische Truppen war Inge Auerbacher mit ihren Eltern in die USA ausgewandert.

Erinnerung an Judenverfolgung in Baden und Württemberg

In teils badischem, teils schwäbischem Tonfall berichtete die Holocaust-Überlebende von den zunehmenden Benachteiligungen und Anfeindungen von Juden während der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten. Sie erinnerte an die Zerstörung der Synagoge in Kippenheim (Ortenaukreis) und daran, wie ihre Eltern ihr Haus und ihr Textilgeschäft verkaufen mussten und sie dann zu den Großeltern mütterlicherseits in den Göppinger Stadtteil Jebenhausen zogen.

Die Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher am Grab ihres Opas in Jebenhausen SWR

Inge Auerbachers Opa liegt auf jüdischem Friedhof Jebenhausen

Aber auch in Göppingen-Jebenhausen gingen die Verfolgungen weiter. Ihr Opa mütterlicherseits, Max Lauchheimer, wurde nach der Reichspogromnacht, also der Nacht der organisierten Zerstörung auch der Göppinger Synagoge, im KZ Dachau inhaftiert und starb kurz nach der Entlassung. Er ist der letzte auf dem jüdischen Friedhof in Jebenhausen begrabene Deutsche jüdischen Glaubens. Ihre Oma Betty Lauchheimer wurde bereits 1941 deportiert und wurde nahe Riga im heutigen Lettland ermordet.

"Die meisten Kinder in Jebenhausen habe weiter mit mir gespielt"

In ihrer Bundestagsrede erinnerte Inge Auerbacher aber auch an Nachbarn und Menschen, die ihr und ihrer Familie oft heimlich geholfen haben. So hätten Bauern ihnen manchmal Lebensmittel zugesteckt. Und besonders wichtig für sie: "Die meisten Kinder in Jebenhausen haben weiter mit mir gespielt." Was ihr auch noch im Gedächtnis geblieben ist: Als sie nur noch - gekennzeichnet mit Judenstern - in eine im Nazi-Jargon "Judenschule" genannte Einrichtung in Stuttgart gehen durfte, habe ein Frau einmal eine Tüte Brötchen direkt neben ihr auf dem Sitz im Zug liegenlassen. Inge Auerbacher: „Aus Mitleid mit einem kleinen jüdischen Mädchen.“

Deportation der Familie Auerbacher ins KZ Theresienstadt

Im August 1942 wurde die Familie Auerbacher aus Göppingen deportiert. Die ehemalige Garnison Theresienstadt im heutigen Tschechien hatten die Nationalsozialisten in ein Lager für ältere und ausgesuchte Juden umfunktioniert. Inge Auerbachers Vater Berthold Auerbacher war im Ersten Weltkrieg mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet worden. Das ist Inge Auerbacher immer noch so wichtig, dass sie das gleich zu Beginn ihrer Rede im Bundestag erwähnt.

"Wir wühlten stundenlang in Abfallhaufen, um eine halbverfaulte Rübe zum Essen zu finden."

An die Zeit in dem geradezu grotesk überfüllen KZ Theresienstadt erinnert sich Inge Auerbacher bis heute mit Schrecken. Hunger, Seuchen, Zwangsarbeit und fast tägliche Deportationen nach Auschwitz prägten drei Jahre lang ihre Kindheit. "Das ganze Leben drehte sich nur um Essen. Wir wühlten stundenlang in Abfallhaufen, in der Hoffnung ein paar nur halbverfaulte Rüben zu finden." Dort kam es auch zum Schwur mit ihrer Berliner Freundin Ruth Abraham, sich gegenseitig zu besuchen.

Die Freundin wurde mit ihren Eltern nach Auschwitz deportiert. „Sie erlebte ihren zehnten Geburtstag nicht mehr“, so Inge Auerbacher sichtlich bewegt in ihrer Bundestagsrede.

Erinnerungen an eine grauenhafte Zeit: Die Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher bei einem Besuch in Theresienstadt. SWR

Ein Schmetterling für die ermordeten Kinder von Theresienstadt

Zur Erinnerung an die ermordeten Kinder von Theresienstadt trug Inge Auerbacher einen Schmetterling als Brosche. Und mit einem leidenschaftlichen Appell gegen Menschhass und für Versöhnung endete Inge Auerbacher denn auch ihre Ansprache: „Wir sind alle als Kinder Gottes geboren. Dieser Traum soll nie verloren gehen!“

Inge Auerbacher wird zu Göppinger Ehrenbürgerin ernannt

Anschließend an ihre Rede im Bundestag wurde Inge Auerbacher in Kippenheim erwartet. Am Samstag, 5. Februar, soll sie zur Ehrenbürgerin der Stadt Göppingen ernannt werden.