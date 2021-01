Am Holocaust-Gedenktag wird 76 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau international der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Auch in der Region finden Aktionen zum Holocaust Gedenktag coronabedingt online statt: Der Landtag in Stuttgart erinnert in diesem Jahr in einer virtuellen Gedenkfeier an die Verfolgung der Zeugen Jehovas im Holocaust.Der evangelische Landesbischof Frank Otfried July hatte am Dienstag den Gedenktag als Erinnerung an die Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit als nicht verhandelbare Grundwerte der Freiheit bezeichnet. Das Schauspiel Stuttgart unterstützt zum Holocaust Gedenktag eine Initiative, die sich darum bemüht, die Namen der Opfer des NS-Regimes vor dem Vergessen zu bewahren. In einigen Gemeinden der Region findet das Gedenken in diesem Jahr online statt, zum Beispiel in Göppingen - hier hält OB Alexander Maier eine Online-Ansprache.