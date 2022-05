Bei einem Brand in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) ist am Donnerstagmorgen nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Das Feuer hatte sich nach Angaben der Polizei über den ersten auf zweiten Stock ausgebreitet. Verletzt wurde niemand - als das Feuer ausbracht, hielten sich demnach keine Personen in dem Apartment-Gebäude auf. Die Ermittlungen zur Brandursache, zu denen auch Spezialisten der Kriminaltechnik hinzugezogen werden, dauern an.