Beim Brand eines Elektroautos in Bietigheim-Bissingen ist nach ersten Schätzungen ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Nach Angaben der Polizei war die Batterie des Wagens in einem Firmengebäude in Brand geraten. Durch das Feuer traten auch Gase aus. Deshalb sollten Anwohner Fenster und Türen zeitweise sicherheitshalber geschlossen halten. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt.