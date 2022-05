per Mail teilen

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schönaich (Kreis Böblingen) ist am Samstagabend ein Schaden von rund 400.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Polizei war das Feuer aus noch ungeklärter Ursache auf einem Balkon im ersten Stock ausgebrochen. Die Flammen griffen auf eine Wohnung im zweiten Geschoss und den Dachstuhl über. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar.