Bei einem Brand in einem frisch renovierten Wohnhaus in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ist in der Nacht auf Dienstag ein hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei geht ersten Schätzungen nach von rund 350.000 Euro aus. Die Brandursache ist noch unklar. Da das Wohnhaus noch nicht bezogen war, wurde niemand verletzt