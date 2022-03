Hohe Benzinpreise: Baden-Württemberg will Busunternehmen finanziell helfen

Das Land Baden-Württemberg will Busunternehmen helfen, die durch die stark gestiegenen Spritpreise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Das teilte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) in Stuttgart mit. Man wolle schnell einen dreistelligen Millionenbetrag an die betroffenen Unternehmen überweisen, so Hermann am Rande eines Krisengipfels. Vorsichtig optimistisch zeigte sich der Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen (WBO), der seinen Sitz in Böblingen hat. Es sei nicht abzusehen, wie lange die Verkehrsbetriebe noch im aktuellen Umfang fahren könnten, so der Vorsitzende des WBO Klaus Sedelmeier gegenüber dem SWR. Die Preise für Diesel sind auch infolge des Ukraine-Krieges stark gestiegen.