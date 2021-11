Hörspiel erinnert an 29 Schicksale in Gestapo-Zentrale "Hotel Silber"

per Mail teilen

Die ehemalige Gestapo-Zentrale, das ehemalige "Hotel Silber" in Stuttgart, ist ein Gedenkort für die Verbrechen der Nazis. Heute wird das Hörspiel "15:14" vorgestellt, das an das Schicksal von 29 Menschen im "Hotel Silber" erinnert. Sie waren Verfolgte und Verfolger unter Hitler, Widerstandskämpfer und Gestapobeamte. Nach dem Krieg arbeiteten sie als Kollegen Tür an Tür im Dienst der Kriminalpolizei. Das ehemalige "Hotel Silber" war eine von 20 Gestapo-Leitstellen der Nationalsozialisten. Hier wurde verhört, gefoltert und auch getötet. Seit 2019 ist es ein Gedenkort mit wechselnden Ausstellungen.