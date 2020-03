Nach dem Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen fallen nun auch viele weitere Veranstaltungen in und um Stuttgart aus. Betroffen sind auch mehrere Ostermärkte in der Region.

In den nächsten Wochen wird es leere Ränge bei den beiden Heimspielen des VfB Stuttgart geben, außerdem finden keine Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen in der Schleyer-Halle und in der Porsche Arena statt.

Göppinger Frühling abgesagt

Der Spielbetrieb bei den Staatstheatern ist unterbrochen, die Lange Nacht der Museen abgesagt. Ebenso der Turnweltcup in Stuttgart. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, fallen auch Ostermärkte in Bissingen und Fellbach aus, sowie der Göppinger Frühling Anfang April.

Keine "Lange Nacht der Kitas" in Sindelfingen

In Sindelfingen entfällt die "Lange Nacht der Kitas" in verschiedenen Kindertageseinrichtungen am 19. März, auch wenn hier noch kein Infektionsfall bekannt ist. Der Klinikverbund Südwest verzichtet auf seine öffentlichen Veranstaltungen, unter anderem in Herrenberg, Leonberg, Böblingen und Sindelfingen. Auch viele kleinere Veranstaltungen entfallen, da viele Veranstalter behördliche Auflagen nicht erfüllen wollen oder können.