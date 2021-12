Der Nikolaus war da - am Montag auch am Olgäle in Stuttgart und dort in einer ganz besonderen Form. Rund 100 Geschenke und einen über 3.000 Euro schweren Check hatten zwei Höhenretter der Stuttgarter Feuerwehr im Nikolauskostüm im Gepäck. Sie haben sich an der Fassade des Klinikgebäudes abgeseilt . Ein ganz besonderes Erlebnis, das wir uns vor Ort angeschaut haben. SWR Reporterin Martina Klein war dabei.