Nach dem verheerenden Unwetter in Rheinland-Pfalz ist auch Hilfe aus der Region Stuttgart angelaufen. So ist ein Hochwasserzug der Feuerwehr aus dem Landkreis Ludwigsburg in das Einsatzgebiet unterwegs. Der Hochwasserzug sei am Donnerstag eine Stunde nach Alarmierung durch das Land ins rheinland-pfälzische Hermeskeil gestartet, teilte das Landratsamt Ludwigsburg am Freitag auf SWR-Anfrage mit. Mit dabei seien insgesamt 27 Feuerwehrleute. Zu dem Hochwasserzug mit fünf Fahrzeugen gehören etwa ein Rüstwagen aus Bietigheim-Bissingen und ein Löschfahrzeug Katastrophenschutz aus Marbach. Der Landkreis habe gegenüber dem Land drei weitere Hochwasserzüge gemeldet, so das Landratsamt. Auch diese Fahrzeuge könnten umgehend entsendet werden.