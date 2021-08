Auch Wochen nach den Starkregenfällen in Stuttgart wird weiterhin viel über Hochwasserschutz diskutiert. Ein Aspekt: Stuttgarts Kanalsystem und der unterirdische Nesenbach.

Der kleine knapp 13 Kilometer lange Nesenbach durchquerte die Stadt Stuttgart einst als oberirdisches kleines Gewässer. Heute fließt er nur noch zwischen den Ortsteilen Kaltental und Heslach als sichtbares Bächlein, den Weg durch Stuttgart hindurch fließt er in einem unterirdischen Kanal. Die Kanäle sind bekanntermaßen vor einigen Wochen in Stuttgart bei starken Regenfällen übergelaufen. Ist dabei auch der Nesenbach ein Problem?

"Nein", sagt der Leiter des städtischen Tiefbauamts in Stuttgart, Jürgen Mutz im SWR-Interview. "Der Nesenbach ist bei Starkregen nicht besonders auffällig, da haben wir eher mit dem Feuerbach zu kämpfen." Der Feuerbach entspringt in Stuttgart-Botnang und fließt über die Stadtteile Feuerbach, Zuffenhausen, Rot und Zazenhausen nach Stuttgart-Mühlhausen, wo er über einen Kanal in den Neckar geleitet wird. "Beim Feuerbach ist schon mehrfach aufgetreten, dass große Wassermengen in kurzer Zeit abfließen müssen und da wollen wir auch zusätzliche Rückhalteräume schaffen", so Mutz. Demnach sollen bei viel Wasser Wiesen überflutet werden und nicht bebaute Gebiete. 2018 standen beispielsweise Teile von Stuttgart-Mühlhausen wegen des übergelaufenen Feuerbachs massiv unter Wasser.

Blick in den neuen Nesenbach-Düker im vergangenen Oktober: Wegen des künftigen Stuttgarter Durchgangsbahnhofs musste einer der größten und wichtigsten Abwasserkanäle der Landeshauptstadt verlegt und neu gebaut werden. dpa Bildfunk picture alliance/Christoph Schmidt/dpa

In der Stuttgarter Innenstadt wurde im Rahmen der Bauarbeiten für Stuttgart 21 das Kanalsystem verändert und der sogenannte Nesenbach-Düker gebaut, der das Wasser unter dem neuen Bahnhof hindurchführt. Kritiker meinen, dass der Düker nicht ausreichend dimensioniert gebaut worden sei. Tiefbauamtsleiter Mutz widerspricht: "Da muss nicht nachgebessert werden, der Düker passt mit seiner Leistungsfähigkeit in unser Kanalsystem hinein."

Hochwasserschutz: Rückstauklappen im Keller einbauen

Laut Mutz will die Stadt künftig bei Neubaugebieten darauf achten, dass die Böden so offen sind, dass sie viel Wasser aufnehmen können, so zum Beispiel beim städtischen Bauprojekt im Neckarpark. Aber auch anderen Bauherren werde auferlegt, dass sie bei Starkregen möglichst viel Wasser auf ihrem Gelände zurückhalten müssen.

Doch auch private Häuslebesitzer sieht Mutz in der Pflicht, sich vor Überschwemmungen selbst zu schützen. Nach dem Hausanschluss müssten sogenannte Rückstauklappen verbaut sein, die das Wasser zurückhalten, wenn es aus der Kanalisation hochdrückt. Außerdem hält Mutz es für wichtig, zum Beispiel Lichtschächte oder Kellereingänge mit wasserdichten Fenstern und Türen oder baulichen Modellierungen des angrenzenden Geländes zu schützen.