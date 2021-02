Die Schifffahrt auf dem Neckar in der Region Stuttgart ist wegen Hochwasser eingestellt. Das hat das Wasser- und Schifffahrtsamt Neckar bestätigt. Das Verbot gelte seit dem späten Donnerstagabend und dauere möglicherweise bis Mitte kommender Woche, sagte Amtsleiter Walter Braun dem SWR. Braun betonte, dass das Hochwasser nicht besorgniserregend sei. An der Messstelle in Plochingen (Kreis Esslingen) befinde sich der Pegel aktuell noch unter drei Metern. Dennoch sei der Wasserstand für die Schiffe zu hoch. Diese könnten zum Beispiel an Brücken hängen bleiben. Braun geht davon aus, dass die Lage auf dem Neckar über das Wochenende ruhig bleiben wird.