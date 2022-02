Studie der Hochschule Esslingen: Lösungen für Pflege in der Krise

Pflegekräfte arbeiten am Limit, nicht nur seit Corona. Die Hochschule Esslingen hat jetzt eine Studie abgeschlossen, die Lösungen gegen den Fachkräftemangel anbietet. Dabei geht es vor allem um die Themen Rahmenbedingungen, Aus-, Fort- und Weiterbildung aber auch um die Bezahlung. Beim Lohn kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass die Bezahlung allerdings besser ist als ihr Ruf. Wichtiger wäre es, mit Arbeitszeitmodellen, Personalentwicklung und einer guten Führung das gut ausgebildete Pflegepersonal langfristig im Beruf zu halten. Laut Studie wäre die wirkungsvollste Möglichkeit zur Gewinnung von Fachkräften die Ausbildung. Die Praxis in den Betrieben wäre von der Leitungsebene angefangen die Aufgabe aller. Die wissenschaftliche Studie "Care4Care" der Esslinger Hochschule in Zusammenarbeit mit der Hochschule Ravensburg-Weingarten sowie dem Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen war als fünfjähriges Projekt angelegt.