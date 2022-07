Vier Verletze bei Brand in Stuttgarter Hochhaus - Person von Rauch eingeschlossen

Großeinsatz für die Feuerwehr in Stuttgart. Zahlreiche Anrufe gehen am Montagabend über die Notrufnummer ein.

Bei einem Brand in einem Hochhaus in Stuttgart-Vaihingen sind am Montagabend vier Personen verletzt worden, davon wurden drei in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wie die Stuttgarter Feuerwehr am späten Abend berichtete, sei das Feuer im elften Geschoss des Hochhauses ausgebrochen. Nach rund 20 Minuten habe man den Brand auf einem Balkon und in einer Wohnung weitestgehend gelöscht.

Bei dem Brand in einem Hochhaus in Stuttgart wurden vier Personen verletzt. Feuerwehr Stuttgart

Zahlreiche Personen hatten laut den Einsatzkräften das Gebäude bereits selbstständig verlassen. Einige Bewohnerinnen und Bewohner wurden von Atemschutztrupps der Feuerwehr ins Freie geführt oder in ihren Wohnungen durch die Feuerwehr betreut. Zuvor hatte eine Person noch vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte gemeldet, vom Rauch eingeschlossen zu sein.

Starke Rauchentwicklung bei Hochhausbrand in Stuttgart

Mit Hilfe von Anweisungen durch die Integrierte Leitstelle Stuttgart habe sich die Anruferin in Sicherheit bringen können. Ein weiterer Anrufer habe von einer hilflosen Person im zwölften Obergeschoss berichtet.

Laut den Verantwortlichen sind zwei Wohnungen vorerst nicht mehr bewohnbar. Der Brand habe insgesamt eine starke Rauchentwicklung verursacht. Für die Brandbekämpfung und Menschenrettung habe man ein spezielles Hochhauskonzept angewendet und eine im Hochhaus verbaute Löschwasserleitung genutzt, so die Feuerwehr weiter. Zur Brandursache wurden vorerst keine Angaben gemacht.