Ostfildern: Zwei Schwerverletzte bei Brand in Hochhaus

Bei einem Brand in einem Hochhaus in Ostfildern sind am Dienstagmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden. Das ganze Gebäude wurde geräumt. Auch ein Hund wurde gerettet.

In Ostfildern-Scharnhausen (Kreis Esslingen) hat es am Dienstagmorgen in einem Hochhaus gebrannt. Ein Sofa im Wohnzimmer einer Wohnung war in Flammen aufgegangen. Die Rettungskräfte reanimierten eine 72-jährige Bewohnerin. Ein 78-Jähriger konnte zwar allein vor den Flammen flüchten, er wurde aber ebenso in ein Krankenhaus eingeliefert wie die 72-Jährige. Ihr Hund ist wohlauf und wurde der Tierrettung übergeben. Die Einsatzkräfte retteten auch mehrere Menschen über eine Drehleiter, eine Person musste ebenfalls medizinisch versorgt werden.

Feuerwehr evakuierte das Hochhaus

Gebrannt hatte es in der ersten Etage des Hochhauses. Gegen 6.30 Uhr war der Alarm eingegangen, um 7 Uhr war der Brand gelöscht, so die Polizei auf SWR-Anfrage. 71 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie evakuierten das ganze Hochhaus. Die Einsatzkräfte brachten die 41 Bewohnerinnen und Bewohner zunächst in einem Linienbus unter, dann in einen nahegelegenen Einkaufsmarkt, um sie vor der Kälte zu schützen. Mittlerweile durften sie wieder nach Hause. Die Kripo ermittelt jetzt wegen der Brandursache.