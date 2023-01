Silvester: Rakete verursacht wohl Brand in Sindelfinger Hochhaus

per Mail teilen

Vermutlich eine Silvesterrakete hat in Sindelfingen einen Brand in einem Hochhaus verursacht. Etwa 120 Bewohner mussten evakuiert werden.

In Sindelfingen hat es in der Nacht einen Großeinsatz der Rettungskräfte gegeben. Ein Balkon im 12. Stockwerk des Gebäudes fing in der Nacht Feuer, nachdem die Rakete wohl die Möbel entzündet hatte. Das teilte die Polizei mit. Rund 120 Hausbewohnerinnen und Hausbewohner mussten evakuiert werden.

Einsatzkräfte brachen Wohnung auf

Im 13. Stock brachen die Einsatzkräfte eine Wohnungstüre über der Brandstelle auf, weil die Bewohner der Wohnung nicht ausfindig gemacht werden konnten. Die betreffende Wohnung war jedoch leer. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, die Brandwohnung bleibt allerdings wegen der Rauchentwicklung vorerst nicht bewohnbar.

Bereits kurze Zeit nach dem Einsatz konnten die Bewohner laut Polizei wieder in das Gebäude zurückkehren. Der Schaden beläuft sich auf rund 80.000 Euro, verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Bewohner der Brandwohnung kamen laut Polizei bei Freunden unter.