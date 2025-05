Am Mittwoch beginnt vor dem Stuttgarter Landgericht der Prozess gegen einen Geflüchteten aus Afghanistan. Er soll im November letzten Jahres einen Jogger in Hochdorf ermordet haben.

Gegen einen 25 Jahre alten Mann aus Afghanistan beginnt am Mittwoch ein Prozess vor dem Landgericht in Stuttgart. Dem Geflüchteten wird vorgeworfen, Mitte November letzten Jahres in Hochdorf (Kreis Esslingen) einen ihm zufällig entgegenkommenden 56-jährigen Jogger mit einem "Klingenwerkzeug" ermordet zu haben, so die Staatsanwaltschaft.

Opfer erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen

Die Ermittlungsbehörden werfen dem Angeklagten vor, mit dem scharfen Gegenstand dem Jogger mehrere tiefe Stiche in die Brust versetzt zu haben. Trotz eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen und der Behandlung durch einen Notfallmediziner erlag der 56-Jährige den Angaben zufolge circa 40 Minuten nach der Tat seinen schweren Verletzungen.

An dem Tag Mitte November hatten nach Informationen der Polizei mehrere Menschen angerufen, weil sie einen Streit zwischen zwei Männern mitbekommen hätten. Demnach habe ein Mann den anderen mit einem "spitzen, scharfen Gegenstand" attackiert und sei dann geflüchtet. Die Polizei setzte für die Suche auch einen Hubschrauber ein.

Angriff aus Frust über Verlegung in eine andere Unterkunft?

Als Motiv vemutet die Staatsanwaltschaft Frustration: Der Angeklagte sei eine Woche zuvor aus einer Asyl-Unterkunft in Hochdorf in eine andere Unterkunft in Wernau (ebenfalls Kreis Esslingen) verlegt worden. Zudem sei der 25-Jährige über einen kurz vorher stattgefundenen Streit in seiner ehemaligen Unterkunft in Hochdorf verärgert gewesen, so die Ermittlungsbehörden.

Nach Angaben der Polizei war der Anklagte nach der Tat zu seiner neuen Unterkunft in Wernau geflüchtet, wo er eine Stunde später festgenommen werden konnte.

Hintergrund: Deswegen haben wir vorher nicht die Nationalität genannt Wir hatten unsere Berichterstattung im November letzten Jahres direkt nach der Tat zunächst korrigiert und die Staatsangehörigkeit des mutmaßlichen Täters, jetzt Angeklagten, nicht mehr genannt, da kein Zusammenhang mit der Tat zu bestehen schien. Die Polizei hatte kurze Zeit später bekanntgegeben, dass die Tat bei und nicht wie zunächst angegeben in der Unterkunft geschehen war. Einem Sprecher zufolge gab es zu diesem Zeitpunkt Erkenntnisse dazu, dass weder Opfer noch Tatverdächtiger einen Bezug zu der Unterkunft in Hochdorf hatten. Wie sich erst jetzt bei den weiteren Ermittlungen herausstellte, ist die Herkunft des Angeklagten aber wohl doch wesentlich für die Tat. Die Polizei konnte den Zusammenhang und das mögliche Motiv ermitteln, sodass wir die Nationalität in diesem neueren Artikel nennen.

Landgericht Stuttgart: Mehrere Verhandlungstage angesetzt

Der Prozess wird am 3. Juni fortgesetzt. Insgesamt sind sieben Verhandlungstage angesetzt.