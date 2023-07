Große Hitze in Stuttgart: Tropennächte möglich

Die Hitze hat die Landeshauptstadt fest im Griff. Aber es ist kein Würgegriff. Viele Menschen finden immer wieder ein schattiges Plätzchen und eine Erfrischung.

Am Samstag lagen die Höchsttemperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart bei 33 Grad. Am Sonntag kletterte das Thermometer am Stuttgarter Flughafen gar auf 35 Grad. In den nächsten Tagen sind zudem Tropennächte möglich. Das bedeutet, dass auch in der Nacht die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt.

Bevorzugtes Getränk: Mineralwasser!

Im Neubaugebiet rund um den Hauptbahnhof gibt es wenig Schatten. Badeseen in unmittelbarer Nähe sind auch nicht vorhanden. Aber die Bäume in den kleinen Parks bieten dann doch ausreichend Schutz gegen die Sonne. Auf Nachfrage unserer Reporterin bekommt sie von Passanten immer wieder denselben Tipp: viel Trinken! Natürlich Mineralwasser - aber es darf auch mal ein kühles Bier sein.

Achtung UV-Strahlung

Die Menschen sollen sich zudem vor gesundheitsgefährdender UV-Strahlung in Acht nehmen. Denn der UV-Gefahrenindex des DWD zeigt eine sehr hohe gesundheitliche Gefährdung an. Deswegen sollte man sich auch immer mit einem guten Sonnenschutz eincremen.