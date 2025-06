Das Thermometer zeigt um die 30 Grad. Zeit für Abkühlung! Hier sind vier erfrischende, kühle Orte in der Region. Am Ende gibt es noch einen wertvollen Extra-Tipp.

Kein Bock auf Hitze und Schwitzen? Wer bei Sonnenschein und Temperaturen von um die 30 Grad nicht wie eine Ölsardine im Freibad oder im abgedunkelten Zimmer liegen möchte, braucht Alternativen.

1. Kurpark Bad Cannstatt

Bad Cannstatt hat mehr zu bieten als Fußball und Volksfest. Dort gibt es bekanntlich teures Bier, im Kurpark dafür kostenloses Trinkwasser.

Im Brunnenhof kann man sich die Flasche füllen oder sich mit den Händen eine kühle Ladung Wasser ins Gesicht klatschen. Dieser - und übrigens auch weitere Trinkwasserbrunnnen in Stuttgart - erfreuen das sparsame Schwabenherz.

Der Kurpark Bad Cannstatt hat außerdem neben Liegewiesen, Plätzen am Wasser und schattigen Bänken auch einen Biergarten und eine Minigolfanlage in unmittelbarer Nähe.

2. Schwäbischer Wald

Er wird als "grüne Lunge" der Region Stuttgart bezeichnet und liegt keine 20 Kilometer von der Landeshauptstadt entfernt: der Schwäbische Wald. Zahlreiche Pfade und Wanderwege führen durch den teils dichten und kühlen Wald. Bäche, Weiher, Rast- und Spielplätze machen den Schwäbischen Wald zu einem tollen Ausflugsziel für die ganze Familie.

Tipp: Am besten sich vor der Anreise über die Website des Schwäbischen Waldes informieren. Ab und zu sind einzelne Pfade nur eingeschränkt oder nicht begehbar.

3. Stadtkirche Esslingen

Dass Kirchen bei Hitze ein kühler Rückzugsort sind, ist bekannt. In der Esslinger Stadtkirche St. Dionys kann man allerdings sogar unter die Erde. Dort ist es noch ein bisschen kühler, und man kann in einem Museum mittelalterliche Ausgrabungen bestaunen.

Evangelische Stadtkirche St. Dionys (gotische Basilika aus dem 13. Jahrhundert) IMAGO Arnulf Hettrich

4. Die Stuttgarter Parkseen

An den fünf Stuttgarter Parkseen (Bärensee, Katzenbachsee, Neuer See, Pfaffensee und Steinbachsee) findet man in der Regel immer ein schattiges Plätzchen. Allerdings muss man es sich je nach Wetter oder Ort mit anderen Ausflüglern teilen. Bei insgesamt 65 Hektar an Stuttgarter Seen sollte es am Ende aber doch für alle reichen. Außerdem bieten zahlreiche Waldwege und Pfade die Möglichkeit für einen Spaziergang im Schatten.

Der Extratipp:

Viele Regionen und Kommunen bieten sogenannte "Cool Maps" im Netz an, auf denen kühle Orte in der Umgebung eingetragen sind. Diese meist interaktiven Karten werden oft erneuert und ergänzt. Teilweise kann man selbst kühle Orte eintragen.

Egal ob Freibad, Wasserspielplatz, Grünanlage mit Schatten oder ein kühles, öffentliches Gebäude: Mit einem Klick sieht man, was in der Umgebung eine Abkühlung verspricht. Oft auch schon mit genauen Informationen, zum Beispiel, ob es an diesem Ort eine kostenlose Trinkwasserstelle gibt.

Sowohl der Rems-Murr-Kreis , der Landkreis Ludwigsburg als auch Städte wie unter anderem Stuttgart oder Göppingen bieten solche Karten bereits an.

Die sogenannte Cool Map des Landratsamtes Ludwigsburg. Sie zeigt, wo Menschen im Sommer Abkühlung finden können. Die Karte soll von Bürgerinnen und Bürgern ergänzt und erweitert werden. Pressestelle Landratsamt Ludwigsburg

Erinnerung: Auch den kühle(re)n Orten ist es wichtig, sich vor zu viel Sonneneinstrahlung zu schützen und ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Mit Sonnencreme und Wasserflasche im Gepäck kann der Sommer kommen!