Hilfsorganisation "Wolja" empfängt Flüchtlinge am Hauptbahnhof in Stuttgart

Die Gruppe "Wolja" hilft ukrainischen Flüchtlingen am Bahnhof in Stuttgart und vermittelt zur Not auch Unterkünfte. Allerdings macht sie dabei nicht nur gute Erfahrungen.

Maria Azzarone und Julia Melnyk haben die Gruppe "Wolja" erst vergangene Woche ins Leben gerufen. "Wir haben die Bilder von Flüchtlingen im Fernsehen gesehen und wollten einfach was tun", sagte Maria Azzarone dem SWR. Sie selbst hat italienische Wurzeln, ihre Freundin Julia stammt aus der Ukraine.

Warten auf Flüchtlinge aus der Ukraine am Hauptbahnhof Stuttgart: Die Stuttgarter Hilfsorganisation Wolja wartete am Montagabend vergeblich auf Menschen aus dem Kriegsgebiet. SWR

Am Montagabend warteten die Helferinnen am Bahnsteig, weil im Zug aus Köln Geflüchtete sitzen sollen. Doch dieses Mal warteten sie vergeblich. Am Wochenende war das anders. Da kamen mehr als 50 Flüchtlinge am Bahnhof in Stuttgart an und konnten nicht weiterreisen, weil die Bahnstrecke nach Karlsruhe gesperrt war.

Sexuelle Belästigung in einer Privatunterkunft

Die Ehrenamtlichen von "Wolja" organisierten kurzerhand Unterkünfte in Stuttgart. Inzwischen vermittelt die Gruppe aber nur noch an Hotels oder Pensionen, denn sie haben mit Privatunterkünften erste schlechte Erfahrungen gemacht. Eine junge Frau wurde in einer privat vermittelten Unterkunft sexuell belästigt. Die Polizei musste eingeschaltet werden, Anzeige wurde erstattet.

Julia Melnyk, Vita Kochurova und Maria Azzarone. Die drei Frauen haben in Stuttgart die Gruppe "Wolja"gegründet. SWR

Seit der vergangenen Woche ist viel geschehen. Nach dem Beginn des Krieges hat Maria Azzarone gemeinsam mit ihrer Freundin Julia Melnyk "Wolja" gegründet. Helfen ist für Azzarone selbstverständlich.

"Man braucht doch keinen direkten Bezug zur Ukraine. Wer helfen kann, sollte helfen".

Julia stammt aus der Ukraine, kam vor drei Jahren nach Stuttgart. Hier arbeitet sie als Krankenschwester. In ihrer Heimatstadt Cherson fallen jetzt täglich Bomben, fast stündlich telefoniert sie mit ihrer Mutter. Auch am Dienstagmorgen hat sie mit ihr gesprochen: "Wir haben uns gegenseitig gesagt, dass die Liebe am Ende gewinnt", erzählt Julia und schluckt dabei.

"Wolja" ist Teil eines Netzwerks von Hilfsorganisationen

Am Stuttgarter Hauptbahnhof hängen seit Beginn des Krieges an allen Bahnsteigen Plakate. Wer den darauf gedruckten QR-Code scannt, landet auf der Facebook-Seite von "Wolja". Dort finden die Geflüchteten Hilfsangebote. Die Gruppe ist ein Verein in Gründung und hat noch keine eigene Webseite.

Auf ihrer Facebook-Seite finden sich auch Chatgruppen in ukrainischer oder russischer Sprache. Inzwischen hat die Gruppe Kontakt zu allen ukrainischen Vereinen geknüpft, sie steht in Verbindung mit der Stadt und kirchlichen Organisationen.

"Wir stehen erst am Anfang", sagte Maria Azzarone. Die Ehrenamtlichen und Freiwilligen wünschen sich noch mehr Unterstützung von offizieller Seite. Doch auch sie wissen: Ihre Hilfe wird vermutlich noch sehr lange gebraucht.