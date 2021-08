Waschmaschinen oder Bautrockner, aber auch Hilfe beim Wiederaufbau der Stromversorgung - Unternehmen aus der Region Stuttgart helfen den Menschen in den Hochwassergebieten in NRW und RLP.

Vier Lastwagen werden am Donnerstagmorgen in Schorndorf-Weiler (Rems-Murr-Kreis) beladen. Insgesamt stellt die Firma Bauknecht Hausgeräte 600 Elektrogeräte zur Verfügung. Waschmaschinen, Trockner und Kühl-Gefrierkombinationen, also das, was zunächst an Geräten am dringendsten gebraucht wird. Um das alles in die Katastrophengebiete zu bekommen, wurden am Tag zuvor auch schon vier Lastwagen beladen. Die gingen direkt nach Euskirchen in der Eifel. Dort ist das Logistikzentrum des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), das die Geräte dann in den Notunterkünften verteilt, wo sie am dringendsten benötigt werden. Die Geräte in den anderen vier Lastwagen werden im DRK-Lager in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) zwischengelagert und je nach Bedarf abgerufen und an Bedürftige geliefert.

Familien in Hochwassergebieten können endlich wieder Wäsche waschen

"Diese Hilfe ist sehr wichtig," so der DRK-Sprecher Udo Bangerter, "weil wir sie passgenau verwenden können." Die Geräte würden nicht irgendwo im betroffenen Gebiet abgestellt, sondern könnten von denen abgerufen werden, die sie gerade brauchen, zum Beispiel Familien, die dringend eine Waschmaschine benötigen.

Insgesamt 600 Elektrogeräte, wie zum Beispiel Waschmaschinen, gehen als Spende in die Hochwassergebiete in RLP und NRW. SWR Christoph Ulmer

Bauknecht spendet Geräte, Logistik-Unternehmen übernehmen Transport

Als der Geschäftsführer von Bauknecht Hausgeräte, Benjamin Federle, die Bilder vom Hochwasser gesehen hatte, war bei ihm sofort der Impuls zu helfen da. "Als Hersteller von Hausgeräten war uns klar, dass wir mit Grundbedürfnissen unterstützen können. Das gab keine Diskussion bei uns, das war wirklich eine schnelle, spontane Aktion. Einfach mal machen." Das Unternehmen spendete die 600 Elektrogeräte, und hat dazu noch zwei Logistikunternehmen gewonnen, die den Transport auf ihre Kosten übernahmen, Lila Logistik SE und Hans Fischer. In einer weiteren Aktion will Bauknecht Hausgeräte dann in drei bis vier Wochen nochmal 2.000 Geräte liefern, wie Wasserkocher oder Toaster.

"Können wir es uns leisten, nicht zu helfen? Natürlich ist das für uns ein finanzieller Aufwand, aber das ist nichts, wo wir sagen, das wäre es nicht wert. Wir wollen helfen, und das schnell und pragmatisch."

IHK Region Stuttgart bittet um Notstromaggregate und Bautrockner

Auch die Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart (IHK) bittet Ihre Mitglieder um Hilfe für die Hochwassergebiete. Denn in ganz Europa ist es durch einen Lieferengpass gerade schwierig, an Notstromaggregate und Bautrockner zu kommen. Deswegen ruft die IHK dazu auf, diese Geräte für die betroffenen Gebiete zu spenden oder zu verleihen, um noch nicht zerstörte Bausubstanz zu retten.

"Wir alle müssen den Flutopfern helfen. Unser aller Solidarität ist jetzt gefordert."

Die Geräte können bei der IHK in Stuttgart abgegeben werden. Und für den Fall, dass ein Notstromaggregat oder ein Bautrockner abhanden kommt oder beschädigt wird, hat der Rotary-Club Stuttgart-Solitude Unterstützung angeboten: Er bezahlt Reparatur oder Neuanschaffung aus seinen Spendengeldern. Der Club organisiert außerdem die Verteilung der Geräte in den Hochwassergebieten.

Netze BW repariert Hausanschlüsse im Ahrtal

Auch die Netze BW hilft. Der baden-württembergische Netzbetreiber wurde von den Stadtwerken Neuenahr um Hilfe beim Wiederaufbau des Stromnetzes gebeten. Und so sind jetzt jede Woche elf Mitarbeiter der Netze BW, unter anderem aus der Region Stuttgart, im Ahrtal im Einsatz, die sich freiwillig für den Dienst gemeldet haben. Ihre Arbeit ist mühsam: Sie gehen von Haus zu Haus, kontrollieren, reinigen und reparieren Stromzähler, Hausanschlüsse und Umspannstationen. Erst dann kann der Strom sicher wieder zugeschaltet werden. Bisher wurden über 1.000 Hausanschlüsse wiederhergestellt.