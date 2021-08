Aus einem Familienbesuch hatte sich für die Lehrerin Alona Negrich aus dem Kreis Böblingen eine Odysse entwickelt. Sie saß in Abchasien fest. Nun ist sie ausgereist - mit besonderer Hilfe.

Alona Negrich (Archiv) dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Alona Negrich | Privat

"Ich sitze in Sotschi. Ich habe es geschafft über die Grenze zu gehen. Ich bin unfassbar glücklich." So beschreibt Alona Negrich am Mittwochabend im Telefongespräch mit dem SWR ihre Situation. Rund drei Wochen saß sie in Abchasien, einem von Georgien abtrünnigem Gebiet im Südkaukasus an der Grenze zu Russland, fest. Zuvor hatte sie ihren sterbenden Vater besucht. Wegen Corona war die Grenze zwischen Abchasien und Russland geschlossen. Negrich wandte sich an deutsche und russische Behörden: Die versuchten zu helfen, erreichten aber nicht die von ihr ersehnte Ausnahmegenehmigung für den Grenzübertritt.

Ehemann Arno Haas suchte auf eigene Faust Lösungen

"Mein Mann Arno hat von Herrenberg aus unterschiedlichste Wege gesucht, um mir zu helfen", so Alona Negrich. Und er hat eine russische Firma gefunden, die für mich eine Ausnahmegenehmigung in Russland geschaffen hat." Details dazu will die Lehrerin aus Herrenberg nicht nennen. Bevor Negrich auf eigenes Risiko an die Grenze fuhr, warnten sie die Behörden, dass das "sehr, sehr schief gehen könnte". An der Grenze von Abchasien zu Russland hieß es für Negrich dann erstmal warten. "Dort habe ich zwischen zwei Gittern circa vier Stunden gewartet. Es wurde geprüft und geprüft. Ich habe gezittert und gebetet." Nach vier Stunden sei dann die erlösende Aussage des Grenzpersonals gekommen. "Sie sagten: Sie stehen auf der Liste, alles gut, kommen sie durch."

Am Donnerstag zurück nach Stuttgart

Die Reise am Donnerstag von Sotschi über Moskau nach Stuttgart hält Alona Negrich jetzt nur noch für Formsache. "Ich denke, dass das gut gehen wird, denn das Schwierigste war der Grenzübergang." Ihr Mann Arno hat auf Facebook bereits angekündigt, dass er hofft, sie am Donnerstag in Stuttgart abholen zu können.