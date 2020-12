Über mehrere Jahre sollen sechs Mitarbeiterinnen in einem Discounter in großem Stil Waren beiseite geschafft haben - bis einige von ihnen auf frischer Tat ertappt wurden.

Tatverdächtig sind sechs Mitarbeiterinnen im Alter von 29 bis 42 Jahren und ein 39 Jahre alter Mann, der nicht in dem Discounter beschäftigt ist. Ihnen wird bandenmäßiger Diebstahl vorgeworfen. Betroffen ist eine Discounter-Filiale in Herrenberg (Kreis Böblingen). Wie das zuständige Polizeipräsidium in Ludwigsburg am Mittwoch mitteilte, sollen die sieben Tatverdächtigen vermutlich seit 2018 in großem Stil Waren aus den Verkaufsräumen geschafft und dabei einen Schaden von rund 160.000 Euro angerichtet haben.

Gefüllte Einkaufswagen an Kasse vorbei geschleust

Ende November waren drei der Tatverdächtigen in dem Markt von einer Vorgesetzten beim Diebstahl von Waren im Wert von etwa 700 Euro ertappt worden. Der 39-Jährige hatte vier von seinen mutmaßlichen Komplizinnen bereits gefüllte Einkaufswagen übernommen, die Waren an der Kasse vorbei gefahren und anschließend in deren Fahrzeuge verladen.

Diebesgut bei Durchsuchungen sichergestellt

Die weiteren Ermittlungen der Polizei führten zu vier weiteren Tatverdächtigen. Sie sollen über einen längeren Zeitraum hinweg bei den Diebstählen arbeitsteilig vorgegangen sein und dabei günstige Gelegenheiten ausgelotet und nicht involvierte Mitarbeitende abgelenkt oder getäuscht haben. Am Dienstag wurden die Wohnungen der Tatverdächtigen in Herrenberg und benachbarten Kommunen von der Polizei durchsucht. Dabei sei umfangreiches Diebesgut sichergestellt worden, so die Ermittler. Die Tatverdächtigen kamen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.