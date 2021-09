"Fremdgeschämt": Hermann kritisiert schleppenden Ausbau der Rheintal-Strecke

Baden-Württembergs Verkehrsminister Hermann kritisiert, dass Deutschland seiner Verpflichtung, die Rheintalbahn viergleisig auszubauen, nur zögerlich nachkommt.

Der 1996 geschlossene Staatsvertrag von Lugano sei Sache des Bundes und der Deutschen Bahn, sagte Winfried Hermann (Grüne) im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler. Das Land Baden-Württemberg habe dennoch auf die Umsetzung gedrängt - auch darauf, dass die Pläne besser natur- und menschenverträglich seien. Bund und Bahn kämen dagegen ihrer Verpflichtung nicht ausreichend nach.

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) dpa Bildfunk Picture Alliance

"Krasses Missverhältnis" zwischen der Schweiz und Deutschland

Die Schweiz habe in den vergangenen 25 Jahren mehr als 20 Milliarden Euro investiert und drei große Tunnel gebaut. Deutschland habe - statt fertig zu sein - grade mal 1,4 Milliarden ausgegeben und etwa ein Drittel geschafft. Das sei ein krasses Missverhältnis, so Hermann, der gestern an einem Treffen des Netzwerks Europäischer Eisenbahnen in Basel teilgenommen hat. "Ich habe mich fremdgeschämt für die Bundesregierung und für die Deutsche Bahn, weil die Schweizer gedacht haben, mit den Deutschen kann man Verträge abschließen, die halten sich dran – und die Schweizer haben sich dran gehalten und die Deutschen haben gesagt, das war so verbindlich nicht gemeint", sagte Hermann.

"Das Auto wird keine dominante Rolle mehr spielen"

Beim Thema Mobilitätswende sieht Hermann das Land Baden-Württemberg auf einem guten Weg. "Wir haben ja schon seit vielen Jahren den Strategie-Dialog mit der Autobranche, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft geführt, um diese Transformation voranzubringen, und zu beschleunigen", sagte er. Trotzdem müsse in den nächsten Jahren deutlich mehr getan werden, damit die Klimaschutz-Ziele auch wirklich geschafft würden. Es gehe zum einen darum, Antriebe zu verändern - also hin zur erneuerbaren elektrischen Energie und zum anderen auch darum, die Mobilitätsmuster zu reformieren, also umweltfreundliche Verkehrsmittel wie das Fahrrad oder den öffentlichen Verkehr zu stärken. Das Auto werde nach der Mobilitätswende auch noch eine Rolle spielen, aber keine dominante mehr, so Hermann weiter.

"Wenn wir nichts tun, fallen viele Arbeitsplätze weg"

Um Arbeitsplätze in der Autoindustrie zu erhalten, dränge die Landesregierung darauf, dass sich die Unternehmen auf den Wandel einstellen, zum Beispiel, indem Mitarbeiter entsprechend qualifiziert würden. "Aber klar ist auch, wenn wir die Elektrifizierung und die Digitalisierung und eben den Klimaschutz im Verkehr nicht vorantreiben, dann wird die Autoindustrie keine Zukunft haben", warnte Hermann. Nicht nur, weil die globale Konkurrenz dann neue Produkte anbiete, sondern auch, weil es zunehmend schwierig werde, Diesel- oder Benzin-Fahrzeuge zu verkaufen: "Wenn wir nichts tun, dann fallen wirklich viele Arbeitsplätze weg!"

"Alle zehn Kilometer eine Ladestation"

In Sachen E-Mobilität ist laut Hermann die baden-württembergische Infrastruktur weit vorne. Von allen Flächenländern habe man hier deutlich die meisten Ladesäulen. "Wir sind das einzige Land mit einem sicheren Lade-Netz - alle zehn Kilometer eine öffentliche Ladestation, alle 20 Kilometer eine Schnelladestation, auf allen Autobahn-Raststätten", sagte Hermann. Trotzdem müsse das noch ausgeweitet werden, wenn künftig mehr E-Fahrzeuge unterwegs seien.