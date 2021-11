Helfer aus der Region Stuttgart zurück aus dem Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz

Es waren Bilder, die auch erfahrene Feuerwehrleute so noch nicht gesehen hatten: Die Schäden nach den massiven Überflutungen in Rheinland-Pfalz. Zurück Zuhause müssen sie das verdauen.

"Das kann man kaum in Worte fassen, was das Wasser für eine Gewalt hat, für eine Zerstörungswut. Wir sind ja angekommen, da war ein Großteil des Wasser schon wieder abgeflossen, aber man hat gesehen, wie hoch das Wasser stand. Das hab ich auch noch nie erlebt in der Dimension." Mit diesen Eindrücken ist Feuerwehrmann Simon Jaeckle aus Vahingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) vom Hilfseinsatz in Kordel bei Trier in Rheinland-Pfalz nach Hause zurückgekehrt.

Zusammen mit Kameradinnen und Kameraden von der Feuerwehr aus dem Kreis Ludwigsburg hat er zum Beispiel geholfen, Keller von Wohnhäusern leerzupumpen. Von der Alarmierung bis hin zur Fahrt ins benachbarte Bundesland ging alles ziemlich schnell. "Wir sind da spontan alarmiert worden, dass wir als Hochwasserzug nach Rheinland-Pfalz sollen. In eineinhalb Stunden wurde alles gepackt und dann in einer Kolonne dort hin gefahren."

"Wir wussten nicht, was uns erwartet. Wir kannten auch nur die Bilder aus den Medien."

Auch Herbert Armbruster, Zugführer der Feuerwehr in Wendlingen (Kreis Esslingen) war mit Kameradinnen und Kameraden in Rheinland-Pfalz, um den vom Hochwasser Betroffenen zu helfen. Tagsüber halfen sie Wohnungen auszuräumen und Schlamm aus den Räumen zu spritzen oder zu schieben, nachts schliefen sie in einer Turnhalle.

"Das Wasser ist in den Erdgeschossen bis unter die Decke gestanden und durch die Dreckbrühe war alles mit Schlamm übersät."

Die Eindrücke, mit denen er im Krisengebiet konfrontiert gewesen sei, könne er gut verarbeiten, sagt Armbruster. Dabei helfe jedoch ganz klar, dass er und seine Kolleginnen und Kollegen keine Toten bergen mussten, sondern es eine rein körperlich anstrengende Arbeit gewesen sei.

Bei Feuerwehrmann Simon Jaeckle aus Vaihingen/Enz hat das Erlebte bleibenden Eindruck hinterlassen. "Ich bin daheim angekommen und es war irgendwie surreal, weil man immer noch im Hintergrund weiß, es gibt Leute, die haben ihr Hab und Gut verloren und ich komm heim und hab Strom und fließend Wasser. Es war schon ein bisschen komisches Gefühl."