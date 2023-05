Feuer, Wasser, Akrobatik, Laser: Mit einer dreistündigen Show begeistert Schlager-Star Helene Fischer auf ihrer Tour an gleich fünf Abenden die Stuttgarterinnen und Stuttgarter.

Es ist eine Mega-Tour mit 71 Konzerten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in den Niederlanden - und einer wahnsinnig aufwändigen Logistik. An gleich fünf Abenden tritt Helene Fischer allein in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart auf. Seit Dienstag begeistert sie die Fans mit einer umfassenden und vielfältigen Akrobatik-Show.

Gerade noch war Helene Fischer verletzt und musste den Tourstart verschieben. Von gebrochenen Rippen ist bei ihren Auftritten in Stuttgart nichts mehr zu spüren. So schmettert die 38-Jährige in rund drei Stunden Revue-Konzert nicht nur 30 Hits. Sie zaubert gemeinsam mit ihren Tänzerinnen und Tänzern und dem Akrobatik-Team von Cirque du Soleil auch eine atemberaubende Show auf die Bühne.

Inszenierung von Cirque du Soleil

Ob in der Luft oder umringt von Feuer oder Wasser - der Schlager-Superstar begeistert seit dem ersten Konzert am Dienstagabend die Stuttgarterinnen und Stuttgarter. Die gesamte Show ist wie bei der letzten Tour komplett von Cirque du Soleil inszeniert worden. Bei der Tour sind 30 Tänzerinnen und Tänzer sowie Akrobatinnen und Akrobaten mit Fischer auf der Bühne. Helene Fischers Team besteht insgesamt aus 150 Männern und Frauen; 32 Trucks braucht es zum Transport von Ausrüstung und Technik.

"Ich freu mich riesig! Die Atmosphäre ist enorm, das Bühnenbild einfach nur phantastisch!"

Nach fünf Jahren Pause ist es für viele ein besonderes Erlebnis. Und für die Sängerin selbst auch, wie sie zum Tourstart in Hamburg vor zwei Wochen betonte: "Das ist hochemotional für uns." Das Team habe in den vergangenen Monaten sehr intensiv geprobt.

Begeisterung überall - auch bei der Stuttgarter S-Bahn

Entertainment-Talent Helene Fischer begeistert Jung wie Alt, Männer wie Frauen. "Sie ist einfach super. Alles: die Lieder, die Performance. Das ist ein Traum. Man kann das gar nicht beschreiben, man muss es erlebt haben", so ein Fan am Dienstagabend. Ein anderer: "Die Akrobatik ist Wahnsinn! Ich frage mich, woher sie da noch die Luft zum Singen bringt." Und eine Besucherin ergänzt: "Ich freue mich seit drei Monaten darauf. Ich war noch nie auf einem Konzert von Helene Fischer. Das ist eine tolle Frau, ich finde super, was sie auf die Beine stellt und was sie im Leben erreicht hat!"

So manch einer in Stuttgart will da, dass etwas Glanz und Aufmerksamkeit abfärben. Auch die Stuttgarter S-Bahn, die sich am Mittwochabend, als das große Verkehrschaos rund um Neckarpark und Wasen erwartet wurde, im Stil der Berliner Verkehrsbetriebe humoristisch dem Super-Star näherte:

ℹ️#Heute_ist_was_los_in_Stuggi #Helene_Fischer🎶 und die #LIQUI_MOLY Handball Bundesliga TVB Stuttgart🤜🤛Füchse Berlin 🤾🤾‍♂️Bitte habt Geduld🙏es kann heute voll werden an den Bahnsteigen und in unseren S-BahnenAktuelle Baustellen im S-Bahn Netz👇https://t.co/Hu66b9FBlH pic.twitter.com/4h6dLQ3lwM

Eine der erfolgreichsten Musikerinnen Europas

Helene Fischer gehört mit mehr als 17 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Musikerinnen Europas. Das Album "Rausch" war im Herbst 2021 herausgekommen. Die ausgebildete Musical-Darstellerin war zuletzt 2018 auf Tournee. Nach einer Babypause kehrte sie 2022 auf die Bühne zurück und gab in München ihr bislang größtes Konzert vor etwa 130.000 Fans. Die aktuelle Tour geht noch bis Oktober und endet in Frankfurt/Main.

"Ihr dürft euch einfach fallen lassen und mit uns feiern", rief Fischer am ersten Abend den Stuttgarterinnen und Stuttgartern zu. Bis einschließlich Samstag ist das in der Schleyer-Halle noch möglich. Dann werden allein hier insgesamt rund 56.000 Menschen Helene Fischer gesehen und erlebt haben.