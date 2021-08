per Mail teilen

Keine Pilgerwanderung: Die Umleitungswege am Hauptbahnhof Stuttgart sind lang und kosten Bahnreisende viel Zeit.

Fahrgäste am Hauptbahnhof Stuttgart werden wohl noch eine ganze Weile weiträumig umgeleitet.

Diese Umleitungsstrecken weist die Bahn am Stuttgarter Hauptbahnhof nach den Teileinsturz der Fassade des Hauptgebäudes für die Bahnreisenden aus.

Bahnreisende müssen viel Geduld und weite Wege aufbringen, um in Stuttgart an das Bahngleis ihrer Wahl zu kommen. Weil ein Teil der Fassade des Hauptgebäudes am Montag eingestürzt ist, ist der Berich weiträumig gesperrt.