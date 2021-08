Die Menge an Hausmüll ist im Corona-Jahr 2020 deutlich - um mehr als 13 Prozent angestiegen. Wie das Landesumweltministerium heute mitteilte, haben alle im vergangenen Jahre durchschnittlich rund 368 Kilogramm Rest- und Sperrmüll, Bioabfälle sowie wertstoffhaltige Abfälle produziert. Damit verbunden ist in der Region Stuttgart auch meist ein Anstieg der Müllgebühren. Mit 325 Kilogramm Müll pro Einwohner liegt die Stadt Stuttgart deutlich unter dem Landesschnitt - und am niedrigsten in der Region. Die Kreise Böblingen und Göppingen kommen auf über 400 Kilogramm im Schnitt. Mit 448 Kilogramm liegen die Kreisbewohner Göppingens 2020 an der Spitze des Müllaufkommens. Die Müllgebühren sind im Kreis Esslingen im Vergleich zum Vorjahr gleichgeblieben. In Göppingen sind sie um einen Euro gesunken - hier wurden viel wiederverwertbare Stoffe angeliefert. Im Kreis Ludwigsburg fiel die Gebührenerhöhung um 26 Euro am höchsten aus.