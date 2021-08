Mehrere Lastwagen voller Haushaltsgeräte starten am Donnerstag von Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) aus in die Flutgebiete Westdeutschlands. 120 Trockner, 200 Waschmaschinen und 280 Kühl-Gefrier-Kombinationen sollen in den betroffenen Gebieten die Not ein wenig lindern. Vier Lastwagen bringen die ersten Geräte nach Nordrhein-Westfalen. Sie werden dort auf Notunterkünfte verteilt, sodass die Menschen Essen kühlen und Kleider waschen können. Weitere vier Lastwagen bringen Haushaltsgeräte ins Zentrallager des Roten Kreuzes für Baden-Württemberg nach Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen). Von dort aus werden sie dann abgerufen und Stück für Stück an Familien ausgeliefert. Die Geräte sind eine Spende der Stuttgarter Bauknecht Hausgeräte GmbH.