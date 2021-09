Hausbesitzer gegen höhere Parkgebühren in Stuttgart

Der Stuttgarter Haus- und Grundbesitzerverein warnt vor einer Gebührenerhöhung bei den Anwohner-Parkgebühren. Dies würde zu einer erheblichen Verteuerung der Wohnkosten führen, so der Verein. Der Hintergrund der Warnung ist, dass seit kurzem Städte und Gemeinden die Möglichkeit haben, die Gebühren für Anwohner-Parkausweise deutlich zu erhöhen. Das hat das Land so beschlossen. Der Stuttgarter Verein Haus und Grund befürchtet nun, dass auch die Stadt Stuttgart davon Gebrauch machen wird. Nach den Berechnungen des Vereins könnte die Gebühr für einen Parkplatz von 30 auf maximal 360 Euro steigen. Der Verein hält das für eine, so wörtlich, Verteufelung des Autos. In der Stuttgarter Innenstadt hätten Autobesitzer oft keine andere Möglichkeit, als ihr Fahrzeug am Straßenrand abzustellen.