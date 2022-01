Haus- und Grundbesitzerverein kritisiert Neukunden-Stopp bei Stuttgarter Stadtwerken

per Mail teilen

Der Stuttgarter Haus- und Grundbesitzerverein kritisiert die Stadtwerke dafür, dass diese kurz vor Weihnachten eine Aufnahmestopp für neue Gas-Kundinnen und -kunden verhängt haben. Die Stadtwerke seien zu 100 Prozent ein städtisches Unternehmen, argumentiert der Verein Haus & Grund Stuttgart. Sie seien ein wichtiger Teil der Daseinsvorsorge und stünden damit in der Verantwortung gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, so der Haus- und Eigentümerverein. Die Stadtwerke rechtfertigen ihren Aufnahmestopp damit, dass dieser Beschluss im Sinne ihrer bereits vorhandenen Kunden getroffen worden sei. Für sie habe man Gas in einer bestimmten Menge langfristig geplant und beschafft. Diese ausgehandelten Konditionen könne man nun jedoch nicht zusätzlichen Kunden anbieten.