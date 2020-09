Fachwerkhaus in Backnang stürzt nach Brand teilweise ein

In Backnang (Rems-Murr-Kreis) ist es am Samstagmittag in der Marktstraße zu einem Gebäudebrand gekommen. Die schwarzen Rauchschwaden, die aus dem Dachstuhl aufstiegen, waren bereits von weitem sichtbar.