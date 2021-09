Längere Wege für Fahrgäste am Stuttgarter Hauptbahnhof

Fahrgäste der Bahn müssen sich von Dienstag an auf längere Wege zu den Gleisen am Stuttgarter Hauptbahnhof einstellen. Der Weg durch den Bonatzbau wird teilweise gesperrt. Der Fußgängersteg auf Höhe der Gleise 5 und 6 wird geschlossen. Offen bleibt der Steg von Gleis 15/16 zwischen Querbahnsteig und der Großen Schalterhalle, ebenso der S-Bahn-Aufzug in der Kopfbahnsteighalle, teilte die Bahn mit. Reisende müssen im nördlichen Bereich einen neuen Weg entlang der Heilbronner Straße zum Querbahnsteig in Kauf nehmen. Im Rahmen der Modernisierung des Bonatzbaus soll in der Kopfbahnsteighalle der Hallenboden abgebrochen werden, um zwei neue lichtdurchflutete Ebenen zu schaffen.