Hass und Falschinformationen im Netz scheinen immer mehr zuzunehmen - ein Problem auch an Schulen. Die Kampagne "BITTE WAS?!" vermittelt Jugendlichen Medienkompetenz.

In Stuttgart hat am Freitag die Jubiläumsfeier der Kampagne "BITTE WAS?!" der baden-württembergischen Landesregierung stattgefunden. "BITTE WAS?!" vermittelt Schülerinnen und Schülern seit fünf Jahren Medienkompetenz im Umgang mit Hate Speech und Fake News.

Jugendliche lernen Umgang mit Hass und Fake News im Internet

Zur Jubiläumsfeier waren 167 Schülerinnen und Schüler gekommen, um mit Expertinnen und Experten über Cybermobbing und Fake News zu sprechen. Mit dabei: Schulsozialarbeiter Ben Bohnert. Er leitet für "BITTE WAS?!" Workshops zum Umgang mit Desinformation und Fake News. Sein Ziel: junge Menschen sensibilisieren und ihnen beibringen, welche Informationen glaubwürdig sind und wem sie im Internet vertrauen können.

Ich merke, dass eine unheimliche Macht von Influencern ausgeht.

Vor allem der Umgang mit Influencerinnen und Influencern ist bei Bohnert ein Thema. Influencer sprächen zu den Jugendlichen in vertrautem Ton aus ihrem Wohnzimmer oder anderen privaten Kontexten. Dieser vermeintlich private Charakter führe dazu, dass Jugendliche Inhalte von Influencern und Influencerinnen zu wenig hinterfragen würden. "Ich versuche die Jugendlichen in meinen Workshops zu sensibilisieren dafür, dass auch Influencer oft gesteuert werden von Produktanbietern und Konzernen", so Bohnert.

Schulsozialarbeiter: Betrüger erpressen Nutzer mit Porno-Masche

Quellen checken und Nachrichten kritisch hinterfragen - das ist ein wichtiger Teil von Bohnerts Workshop. Gleichzeitig möchte er aber auch vor ganz konkreten Betrugsmaschen warnen. Eine davon, die ihm in letzter Zeit immer häufiger begegnet: Porno-Erpresser-Mails. In solchen Fällen erhalten Schülerinnen und Schüler laut Bohnert eine E-Mail, in der es heißt, dass ihre Webkamera gehackt wurde und sie beim Konsum von pornografischen Inhalten gefilmt wurden. Die Erpresser fordern die Jugendlichen daraufhin auf, ihnen eine bestimmte Menge Bitcoins zu überweisen und drohen sonst mit der Veröffentlichung des vermeintlichen Videomaterials.

Ben Bohnert erklärt den Schülerinnen und Schülern unter anderem, welchen Quellen sie im Internet vertrauen können. SWR

Aber auch in der Schule seien Jugendliche nicht selten von Cybermobbing betroffen. Ein Beispiel ist dem Schulsozialarbeiter besonders in Erinnerung geblieben: Jungs hatten sich in Mädchenklos versteckt und heimlich Fotos von Schülerinnen auf der Toilette gemacht. Diese Fotos verbreiteten sich über diverse WhatsApp-Gruppen. "Innerhalb von Minuten hatte die Fotos jeder auf der Schule auf dem Smartphone", so Bohnert. Für die Opfer sei das hochverletzend und letztlich führe so ein Vorfall häufig sogar zum Schulwechsel.

Experte rät: Hilfe suchen

Solche Themen seien sehr schambehaftet. Trotzdem sollten sich Opfer eine Vertrauensperson suchen und sich Hilfe holen. Eine weitere wichtige Botschaft für Opfer ist laut Bohnert, dass Mobbing strafrechtlich geahndet werden kann. Beleidigende Fotos und Texte in Chats oder WhatsApp-Gruppen sollten also unbedingt fotografiert werden, weil sie später als Beweismaterial dienen können.

Immer mehr Schülerinnen und Schüler wollen das Handy nach der Teilnahme an Bohnerts Workshops weniger benutzen, sagt er. Das befürwortet Bohnert sehr. Eine analoge Woche könne sehr hilfreich sein.

Wenn du zwei Stunden TikTok guckst, fühlst du dich danach nicht besser.

Bohnert plädiert für mehr "Herzensmomente", wie er es nennt. Momente im echten Leben, mit Freunden, Familie oder dem Lieblingshobby.

Jugendliche produzieren Beiträge zum Thema "digitale Gewalt"

Die Verantwortlichen der Kampagne "BITTE WAS?!" hoffen aber, dass viele Schülerinnen und Schüler ihr Handy in den kommenden Wochen für die zum Jubiläum ausgerufene Challenge nutzen. Diese steht unter dem Motto "Digitale Gewalt - Wie könnt ihr Betroffenen von digitaler Gewalt helfen?".

Bis Ende Februar können Schülerinnen und Schüler kreativ werden und Beiträge zum Thema "digitale Gewalt" beim Wettbewerb des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg einreichen. "Stop-Motion-Filme, Rap-Songs, Graffiti, Animationsfilme oder digital Zeichnungen - der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt", sagt Kampagnenleiter Christian Heneka. Insgesamt soll es in diesem Jahr vier solcher Challenges geben. Außerdem soll es im Rahmen der Kampagne bald Unterrichtsmaterial für Schulen und Lehrkräfte zum Thema Deep Fakes und Künstliche Intelligenz geben.