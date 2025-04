Harald Juhnke: Möbel für knapp 14.000 Euro versteigert

per Mail teilen

Mehrere Möbelstücke der Entertainment-Legende Harald Juhnke sind am Samstag bei einer Auktion verkauft worden. Das teuerste Stück wechselte für 5.000 Euro den Besitzer.

Acht Möbelstücke der Entertainment-Legende Harald Juhnke sind am Samstag in Leinfelden-Echterdingen (Landkreis Esslingen) unter den Hammer gekommen. Die meisten Menschen haben laut Auktionshaus Eppli online oder per Telefon ihre Gebote abgegeben. Insgesamt sei das Interesse aber überraschend gering gewesen.

Eine Kommode im Stil von Louis XV wurde für 3.600 Euro verkauft. Auch die vergoldeten Stühle wurden auktioniert. SWR

Französischer Prunk aus Villa in Berlin

Die teils prunkvollen Möbel aus dem 19. Jahrhundert standen früher in Juhnkes Villa in Berlin-Grunewald: zwei Kommoden, ein Salontisch, drei Stühle, ein Schreibtisch und ein Bibliotheksschrank. Bei der Auktion lagen ihre Startpreise zwischen 250 und 2.500 Euro. Den teuersten Verkaufspreis erzielte eine Kommode im Stil von Louis XVI mit 5.000 Euro, der Käufer verrät: Sie soll eine Überraschung für seinen Vater sein.

Antiquitätenhändler ersteigert Kommode für seinen Vater

Der Startpreis für die Kommode lag bei überschaubaren 2.000 Euro, der Hammer fällt jedoch bei 5.000 Euro. Ersteigert hat sie Ricardo Weinrich, zusammen mit seinem Vater führt er mehrere Antiquitätengeschäfte. Weinrich selbst könne mit Juhnke wenig anfangen, erzählt er, sein Vater sei aber großer Fan. "Ich habe meinen Papa angerufen und erzählt, dass was von Harald Juhnke versteigert wird. Er meinte sofort: 'Junge, kauf wenigstens ein Teil!'" Und das hat er auch getan - sein Vater weiß allerdings noch nichts davon, es soll eine Überraschung werden.

Bilanz: Weniger Juhnke-Fans geboten als gedacht

"Ich bin nicht euphorisch, aber zufrieden" ist die Bilanz von René Waldrab, Auktionator bei Eppli. Im Voraus sei die Nachfrage riesig gewesen und damit auch die Arbeit für das Auktionshaus. Am Ende kommen knapp 14.000 Euro bei der Versteigerung zusammen. Zwei Möbelstücke blieben demnach in Deutschland, eines ginge sogar zurück in Juhnkes Heimat Berlin.

Harald Juhnke im Mannheimer Rosengarten im Jahr 2000. dpa Bildfunk Picture Alliance

Harald Juhnke: Legende des Entertainments

Der Berliner Harald Juhnke zählt für viele bis heute zu den größten Entertainern Deutschlands. Als Schauspieler und Moderator war er vor allem in den 1970er- und 80er-Jahren auf den deutschen Fernsehbildschirmen zu sehen, zum Beispiel mit der Show "Musik ist Trumpf". Seine Alkoholerkrankung bereitete ihm während seiner Karriere jedoch immer wieder Probleme. 2005 starb Juhnke, erkrankt an Demenz, im Alter von 75 Jahren in Berlin.