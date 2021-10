Hangweide im Remstal wird zu IBA-Projekt

per Mail teilen

Das ehemalige Diakonie-Gelände Hangweide in Kernen (Rems-Murr-Kreis) soll ein Vorzeigeprojekt der der Internationalen Bauausstellung IBA werden. Auf dem acht Hektar großen Areal soll ein "Urbanes Dorf" für rund 1.000 Personen entstehen und damit ein Vorzeigeprojekt für nicht-städtisches Wohnen. Dabei geht es um Themen wie bezahlbaren Wohnraum, neue Formen der Mobilität und solidarisches wie gemeinschaftliches Miteinander, so IBA-Intendant Andreas Hofer. Der Baubeginn soll im Jahr 2024 sein. Die IBA findet im Jahr 2027 in Stuttgart und der Region statt.