Handwerkskammer fordert Bildungswende

per Mail teilen

Die Handwerkskammer Region Stuttgart fordert ein Umdenken bei der Ausbildung von Nachwuchskräften. Der akute Fachkräftemangel in Handwerksbetrieben verlange ein schnelles Handeln. Mehr materielle und ideelle Wertschätzung für die berufliche Bildung - das wünscht sich die Handwerkskammer Region Stuttgart. Für eine gelingende Klima- und Energiewende sowie Digitalisierung müsse man eine Ausbildung in der Gesellschaft als gleichwertige Alternative zur akademischen Bildung präsentieren. Der akute Fachkräftemangel sei ein Wachstumsrisiko für die gesamte Wirtschaft. Allein im Handwerk fehlen in der Region Tausende von Fachkräften. Verstärkt wurde der Trend aus Sicht der Agentur für Arbeit unter anderem durch den Ausfall von Praktika und Bildungsmessen während der Pandemie.