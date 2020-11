per Mail teilen

Das Handwerk holt auf. In den vergangenen Monaten lag man bei der Zahl neuer Ausbildungsverträge weit hinter dem Vorjahr zurück, der aktuelle Trend geht aber landesweit aufwärts. Im Bezirk Stuttgart sind sogar schon zwei Prozent mehr Azubis untergebracht als im Vorjahr. Vor allem auf dem Bau und im Ausbaugewerbe herrscht großer Andrang. Und auch Friseure und Autowerkstätten, die unter dem Lockdown gelitten haben, holen langsam auf. 400 freie Ausbildungsplätze in der Region Stuttgart sind noch bis zum September an den Mann und die Frau zu bringen.