Das Thema Wohnungsnot brennt fast jeder Kommune unter den Nägeln. Die Stadt Filderstadt hat deshalb ein Handlungskonzept Wohnen erstellt. Wie will sie damit für mehr Wohnraum sorgen?

Filderstadts Oberbürgermeister Christoph Traub (CDU) Pressestelle Stadt Filderstadt

SWR-Moderatorin Diana Hörger: Herr Traub, Sie wollen mit der Umsetzung Ihres Handlungskonzepts Wohnen zeitnah beginnen. Was heißt denn zeitnah?

Christoph Traub: Diese Frage ist absolut berechtigt. Wir haben uns mit dem Konzept schon im Jahr 2018 auf den Weg gemacht, und wir haben einen Baustein, der nennt sich Konzeptvergabe. Und mit dem wollen wir im Jahr 2022 starten, um die ersten Projekte dann 2023/24 fertig zu haben.

Das klingt ja jetzt leider noch ein bisschen vage, wenn ich da in der Pressemitteilung lese: 'Die möglichen Maßnahmen müssen jetzt auf ihre konkrete Wirkung auf den örtlichen Wohnungsmarkt überprüft werden.' Verstehen Sie, dass man sich fragt, was sich dahinter verbirgt?

Traub: Dazu stehe ich absolut. Das ist auch die Krux an Konzepten, dass die immer etwas abstrakt und theoretisch wirken. Wir haben parallel zwei konkrete Flächen, eine im Stadtteil Bonlanden, eine im Stadtteil Bernhausen mit einem Gemeinderat benannt, wo wir insbesondere das altersgerechte Wohnen voranbringen wollen. Und so versteht man es eben nur im Kontext, dass wir nicht nur auf das Konzept setzen, sondern tatsächlich auch auf die konkrete Umsetzung.

"Wir haben viele junge Menschen bei uns in der Stadt, die wir in Schulen ausgebildet haben, die hier studiert haben und die wir gerne in der Stadt halten möchten."

Bis 2035 sollen ja 2160 neue Wohnungen gebaut werden laut Ihrem Plan. Das wären 145 Wohnungen pro Jahr. Rechnen Sie denn damit das damit auch die Einwohnerentwicklung abgefangen werden kann? Also das wäre ja dann auch ein Zuwachs, also auch ein Zuzug. Oder?

Traub: Das hat nicht nur etwas mit Zuzug zu tun, sondern auch damit, dass wir die Bevölkerungszahl hier in Filderstadt zunächst halten möchten. Wir sprechen ja auf dem Wohnungsmarkt auch von einer sogenannten Wohlstandsauflockerung. Das heißt: Menschen nehmen heute pro Person immer mehr Wohnraum in Anspruch. Wir haben viele junge Menschen bei uns in der Stadt, die wir in Schulen ausgebildet haben, die hier studiert haben und die wir gerne in der Stadt halten möchten. Also nicht nur auf Zuzug, sondern auch das Halten der Bevölkerung.

"Auch Einfamilienhäuser gehören dazu"

Es gibt Familien, die ja auch gerne bleiben möchten, denke ich mir. Für die haben Sie Einfamilienhäuser in dem Konzept genannt. Da würden jetzt viele sagen: wo kann man denn noch so viele Einfamilienhäuser bauen? Das ist doch ein totale Flächenversiegelung.

Traub: Die Frage, ob Einfamilienhäuser noch zeitgemäß sind, die kann man tatsächlich stellen. Wir haben sie für uns so beantwortet, dass Einfamilienhäuser oder auch Doppelhäuser für Familien immer noch zum Portfolio gehören müssen. Sicherlich in einer kleineren Anzahl. Aber auch das wollen wir bespielen, weil wir auch hierfür Nachfrage bei uns in der Stadt haben.

"Eigentümer von unbebauten Flächen sollen miteinsteigen"

Sechs Jahre lang haben Sie in der Gemeinde an diesem Handlungskonzept Wohnen gearbeitet. Man will die Abwanderung junger Familien verhindern, auch einkommensschwachen Menschen das Wohnen möglich machen und älteren Menschen den Wohnbestand barrierefrei anpassen. Das klingt alles super. Aber das würden wahrscheinlich in der Region Stuttgart auch andere Kommunen so unterschreiben, dass sie das erstmal für eine gute Idee halten, die ja zunächst mal kostenlos ist, die Idee. Aber wieviel Geld muss Filderstadt in die Hand nehmen, um diese bodenpolitische Strategie wahr werden zu lassen?

Traub: Das wird mit erheblichen Investitionen einhergehen. Aber zunächst ist es auch eine Mischung aus den Modellen, wo wir bereits Eigentümer von Flächen sind. In dem Konzept geht es ja auch um Bodenbevorratung. Es geht aber auch darum, Menschen zu motivieren, die im Moment Eigentümer von unbebauten Flächen sind, mit in dieses Konzept einzusteigen. Da geht es ja auch darum, das Baulückenkataster, das wir für uns erstellt haben, weiter mit Motivation zu versehen, dass Menschen in die Umsetzung gehen. Ihnen das jetzt auf Euro und Cent zu benennen, wird Stand heute nicht möglich sein.

Vorbild Ulm

Sie haben sich auch bei Ulm Inspiration geholt. In ihrer Pressemitteilung sagen Sie, dass Sie dem ehemaligen OB Ivo Gönner da ein bisschen auf die Finger geguckt haben und den Instrumentenkoffer zum Thema Wohnen auch ein bißchen in Ulm abgeschaut haben. Was kann man denn von Ulm in diesem Zusammenhang lernen?

Traub: Ulm hat eine riesige Tradition, was diese Projekte und Konzepte angeht. Wir haben uns ganz konkret danach erkundigt, wie es ist, eine städtische Wohnungsbaugesellschaft in einer Stadt zu implementieren. Das war für uns im Jahr 2016 der Ansatz nach Ulm zu fahren, an einem der letzten Amtstage meines ehemaligen Kollegen Ivo Gönner die Informationen entsprechend einzuholen, um für uns eine Perspektive aufzumachen. Ob das für uns Konzeptbestandteil sein kann? Ja - gleich? Oder ja - später?

Und welcher Aspekt hat Ihnen besonders imponiert? Wo Sie gesagt haben: Toll, das hätten wir gern jetzt auch für Filderstadt.

Traub: Also, da ging es gar nicht so sehr um den Wow- oder Tolleffekt, sondern wirklich um die die Frage, zu welchem Zeitpunkt kann man richtig Einfluss nehmen durch die Etablierung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft - von der finanziellen Ausstattung einer solchen Gesellschaft, vom erforderlichen Wohnungsbestand für eine solche Gesellschaft bis hin zur Frage: Wie sehen die vorbereitenden Schritte aus, die man gehen muss, um nicht in die Eigenkapitalisierung gehen zu müssen? Beziehungsweise wo gibt es auch Partnerschaftsmodelle? Wir haben ja auch Wohnungsbaugenossenschaften hier im nachbarschaftlichen Umfeld, wo man derartige Projekte zunächst mal auch im partnerschaftlichen Modell umsetzen kann.

Wenn Sie Filderstadt 2035 vor Ihrem geistigen Auge sehen - wie sieht Filderstadt dann aus?

Traub: Da wird Filderstadt so aussehen, dass wir es geschafft haben, die Balance zwischen Innenentwicklung und Außenentwicklung so gut hinzubekommen, dass Wohnungen entstehen. Und dass wir es trotzdem schaffen, ein Höchstmaß an Aufenthaltsqualität in der Stadt selber aufrechtzuerhalten.