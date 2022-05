Bietigheimer Handballerinnen gewinnen European League

Die Bundesliga-Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben die European League gewonnen. Die deutschen Meisterinnen setzten sich am Sonntag beim Finalturnier gegen Gastgeber Viborg aus Dänemark klar durch mit 31:20. Wie schon im Halbfinale war Torfrau Melinda Szikora ein starker Rückhalt, Nationalspielerin Julia Maidhof war im Endspiel beste SG-Werferin mit sechs Toren. Der Finalerfolg in Viborg war saison- und wettbewerbsübergreifend der 50. Sieg in Serie für die Mannschaft von Trainer Markus Gaugisch, der seit Mitte April parallel auch Frauen-Bundestrainer ist. Ende Mai kann die SG den nächsten Titel gewinnen. Beim Finalturnier um den DHB-Pokal in Stuttgart ist Titelverteidiger Bietigheim Favorit.