Hanau-Gedenktafel am Stuttgarter Rathaus soll entfernt werden

Die Stadt Stuttgart wird ein am Rathaus angebrachtes Schild zum Gedenken an die Opfer des Anschlags von Hanau zeitnah entfernen. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Zum zweiten Jahrestag des rassistischen Anschlags von Hanau am 19. Februar hatte die Initiative "Stuttgart gegen Rechts" erneut eine Gedenktafel an der Rathausfassade angebracht. Die gleiche Aktion hatte bereits vor einem Jahr für Diskussionen gesorgt. Wie die Stadt weiter mitteilte, wolle man den Prozess zum Thema Erinnerungskultur auf andere Weise in Gang setzen. Die illegale Anbringung eines Schildes sei dabei kein geeignetes Mittel, hieß es.