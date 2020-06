Im Verfahren nach einem Hammerangriff auf einen Jobcentermitarbeiter in Nürtingen (Kreis Esslingen) hat der Angeklagte ein Geständnis abgelegt - und überraschende Beweggründe für seine Tat angegeben.

Prozessauftakt im Fall des Hammerangriffs auf einen Nürtinger Jobcenter-Mitarbeiter. Der angeklagte 33-Jährige versteckt sein Gesicht hinter einer Mappe. SWR Verena Neuhausen

Der Angeklagte erklärte am Donnerstag beim Prozessauftakt am Landgericht in Stuttgart, dass er Horror davor habe, zu arbeiten. Deshalb habe er die Absicht gehabt ins Gefängnis zu kommen - und war deswegen auf seinen Sachbearbeiter losgegangen. Der Sachbearbeiter hatte ihm einen negativen Bescheid ausgestellt, weil der 33-jährige Mann nicht alle nötigen Unterlagen für seinen Hartz-IV-Antrag vorgelegt hatte.

Auf Nachfrage erklärte der Angeklagte, in der Untersuchungshaft gehe es ihm gut, dort sei er versorgt. Zehn Jahre lang hatte der Mann nach eigenen Angaben vor allem Dokumentationsfilme im Internet geschaut. Ein halbes Jahr hatte er gearbeitet.

Jobcenter-Mitarbeiter kämpft mit psychischen Folgen

Der 33-Jährige hatte dann am 13. November im vergangenen Jahr das Büro seines Sachbearbeiters im Nürtinger Jobcenter betreten - der gerade im Gespräch mit einem anderen Kunden war - und unvermittelt zum Schlag mit einem Hammer ausgeholt und auf den Kopf gezielt. Der Mitarbeiter hatte den Arm des Angreifers zu fassen bekommen und den Schlag so verhindert. Dabei wurde der Mitarbeiter nur leicht an der Hand verletzt - die psychischen Folgen haben ihm aber heftig zugesetzt, wie eine Vertreterin der Nebenklage am Donnerstag vor Gericht ausführte.

Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft sieht Mordmerkmale wie Heimtücke und niedrige Beweggründe erfüllt und will den 33-Jährigen wegen versuchten Mordes im Gefängnis sehen.