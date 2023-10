Eine Woche ist vorbei und die Veranstalter des Cannstatter Volksfestes sind mehr als zufrieden: Bei sommerlichem Wetter kamen mehr Besucher als im vergangenen Jahr auf den Wasen.

Rund zwei Millionen Besucherinnen und Besucher haben bislang das Cannstatter Volksfest besucht. Diese Zahl hat der Veranstalter in.Stuttgart am Sonntag mitgeteilt. Damit werde das Volksfest wieder deutlich stärker besucht als in den vergangenen Jahren. Und laut den Veranstaltern ist das Fest erstmals wieder auf dem Weg, so viele Gäste zu zählen wie noch vor der Corona-Pandemie.

Andrang vor allem am Wochenende

Vor der Pandemie kamen regelmäßig etwa vier Millionen Menschen auf das Cannstatter Volksfest. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt nur rund drei Millionen Besucherinnen und Besucher. Der Veranstalter erklärt diesen Zuwachs damit, dass inzwischen niemand mehr Einschränkungen durch Corona befürchtet. Dadurch würden Unternehmen mehr Tische für Firmenfeiern buchen und auch Menschen aus dem Ausland seien sich sicher, dass sich die Anreise lohnt.

Vor allem die beiden Wochenenden seien sehr gut besucht gewesen. Aber auch der Familientag am Mittwoch habe viele Gäste angelockt, so Marcus Christen von der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft. Aus Sicht der Schaustellerinnen und Schausteller, der Marktleute sowie der Festwirtinnen und Festwirte sei sei dabei besonders schön, dass das Fest auch unter der Woche viel Anklang finde. Ein Grund sei das sonnigste und wärmste Wetter beim Volksfest seit Jahren.

Volksfest startet in die zweite Woche

Am Montag (2. Oktober) startet das 176. Cannstatter Volksfest in seine zweite Festwoche. Auch am Brückentag werden viele Menschen auf dem Wasen erwartet, ebenso am Dienstag mit dem Feiertag zum "Tag der Deutschen Einheit". Auch am Abschlusswochenende dürfte es auf dem Volksfest weiter voll werden. So spielt am nächsten Samstagnachmittag (7. Oktober) der VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga sein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg in einem ausverkauften Stadion direkt neben dem Festgelände. Und am Sonntag (8. Oktober) gibt es zum Finale des Cannstatter Volksfestes 2023 abends ein Musikfeuerwerk.