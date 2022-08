per Mail teilen

Die Anwälte von Michael Ballweg haben für Montag eine Haftprüfung beantragt. Der Gründer der "Querdenken"-Bewegung sitzt seit Ende Juni in Haft. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt gegen ihn wegen Betrug und Geldwäsche. Ballwegs Unterstützer haben eine Demonstration am Mittag vor dem Gefängnis in Stuttgart-Stammheim angekündigt.