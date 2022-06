Das Amtsgericht Stuttgart hat Haftbefehl erlassen gegen einen Mann, der am Freitagmorgen seine Wohnung in Ostfildern-Ruit angezündet haben soll. Die Feuerwehr konnte den Brand in dem Mehrfamilienhaus schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung des 43-Jährigen ist allerdings unbewohnbar. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann möglicherweise Gegenstände in seiner Wohnung angezündet. Warum, ist noch unklar. Der Mann wurde im Keller des Gebäudes festgenommen.