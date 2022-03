Esslinger Haeckerpreis für Maria Kolesnikowa

Die belarussische Aktivistin Maria Kolesnikowa wird am Sonntag mit dem Theodor-Haecker-Preis der Stadt Esslingen ausgezeichnet. Sie hat lange in Stuttgart gearbeitet und ist derzeit in Haft.

Maria Kolesnikowa ist fast ein Jahr nach ihrer Festnahme im Zuge der Proteste gegen Machthaber Lukaschenko zu elf Jahren Haft verurteilt worden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/BelTA | Ramil Nasibulin Als Zeichen der Solidarität wird der Theodor-Haecker-Preis der Stadt Esslingen am Sonntag außer der Reihe an Maria Kolesnikowa vergeben. Die Menschenrechtsaktivistin gehört zu den bekanntesten Gesichtern der Opposition in Belarus, die vor allem den Machthaber Alexander Lukaschneko kritisiert, der das Land seit mehr als 25 Jahren autorität regiert. Seit September 2020 in Haft Wegen ihres Einsatzes für die Demokratie und Menschenrechte wurde Maria Kolesnikowa im September 2020 in Belarus verhaftet. Wegen angeblicher Umsturzplänen und Aktionen gegen die belarussische Staatssicherheit wurde sie ein Jahr später zu elf Jahren Haft verurteilt. Zur Preisverleihung kommt statt Kolesnikowa ihre Schwester Tatsiana Khomich. Sie wird den Preis am Sonntag entgegennehmen. Kolesnikowa lebte lange in Stuttgart Maria Kolesnikowa hat lange Zeit in Stuttgart als Kulturmanagerin und Musikerin gearbeitet. Anders als andere Gegner Lukaschenkos hatte sie sich nach ihrer Rückkehr nach Belarus geweigert, das Land zu verlassen. Ihre Verhaftung und Verurteilung war im Westen heftig kritisiert worden. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) hatte nach dem Urteil ihre sofortige Freilassung gefordert. Die belarussische Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa hat in Stuttgart gelebt und gearbeitet. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Ulf Mauder Viele Preise für Kolesnikova Der Theodor-Haecker-Preis der Stadt Esslingen ist nicht die erste Auszeichnung für Maria Kolesnikova in Deutschland. Sie bekam unter anderem den Menschrechtspreis der Gerhart- und Renate-Baum-Stiftung oder den Stuttgarter Friedenspreis des Bürgerprojekts "DieAnstifter" im Dezember 2021. Theodor-Haecker-Preis Der Theodor-Haecker-Preis der Stadt Esslingen wird seit 1995 an Menschen oder Gruppen vergeben, die sich um Menschenrechte, Demokratie, Freiheit, Frieden und Menschlichkeit verdient gemacht haben. Er ist benannt nach dem Esslinger Philosophen, Kulturkritiker und Schriftsteller Theodor Haecker, der von den Nazis Redeverbot bekam. Zu seinem 50. Todestag wurde der Preis 1995 gestiftet. Er wird alle drei Jahre vergeben. Die nächste reguläre Preisverleihung ist für 2023 geplant.